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20.10.2026 18:00:33
Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen
Der Dow Jones steigt am zweiten Tag der Woche.
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.98 Prozent stärker bei 52’475.76 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.989 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.024 Prozent auf 51’978.58 Punkte an der Kurstafel, nach 51’966.03 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 52’689.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’910.92 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’682.64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51’839.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’706.58 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 5.25 Prozent auf 170.52 USD), UnitedHealth (+ 3.27 Prozent auf 420.19 USD), Merck (+ 3.20 Prozent auf 148.22 USD), Amgen (+ 2.40 Prozent auf 435.13 USD) und Johnson Johnson (+ 2.24 Prozent auf 259.48 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1.38 Prozent auf 239.11 USD), Chevron (-0.75 Prozent auf 222.70 USD), Boeing (-0.69 Prozent auf 190.10 USD), Apple (-0.69 Prozent auf 340.59 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0.67 Prozent auf 337.90 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’115’435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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