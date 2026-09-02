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Dow Jones aktuell 02.09.2026 18:00:20

Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Der Dow Jones gewinnt derzeit an Fahrt.

Boeing
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Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.51 Prozent aufwärts auf 53’037.00 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.856 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.600 Prozent fester bei 53’083.58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52’766.88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’829.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53’227.50 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.796 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 52’485.03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der Dow Jones bei 51’307.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45’295.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 4.33 Prozent auf 226.85 USD), Walt Disney (+ 2.45 Prozent auf 108.82 USD), Boeing (+ 1.82 Prozent auf 209.40 USD), Visa (+ 1.75 Prozent auf 379.19 USD) und American Express (+ 1.54 Prozent auf 329.17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1.45 Prozent auf 254.38 USD), Microsoft (-1.11 Prozent auf 495.45 USD), Honeywell Technologies (-0.90 Prozent auf 208.09 USD), Cisco (-0.49 Prozent auf 109.20 USD) und Amgen (-0.43 Prozent auf 436.24 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13’014’987 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.598 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.28 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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