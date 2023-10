Pluszeichen in Moskau: RTS liegt schlussendlich im Plus

Der RTS bewegte sich im MICEX-Handel schlussendlich um 0.42 Prozent fester bei 1’055.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 7.677 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.244 Prozent auf 1’048.60 Punkte an der Kurstafel, nach 1’051.17 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tageshoch bei 1’057.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1’044.26 Punkten lag.

RTS-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der RTS bereits um 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der RTS 1’003.35 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der RTS 1’015.13 Punkte auf. Der RTS verzeichnete vor einem Jahr, am 19.10.2022, den Wert von 1’010.24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9.61 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1’091.91 Punkte. Bei 900.08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Mechel (+ 5.26 Prozent auf 257.98 RUB), Yandex (+ 4.97 Prozent auf 2’652.80 RUB), SOLLERS (+ 3.56 Prozent auf 1’019.50 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1.87 Prozent auf 16’780.00 RUB) und Federal Grid (+ 1.17 Prozent auf 0.12 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen Phosagro (-1.41 Prozent auf 6’850.00 RUB), PIK (-1.17 Prozent auf 763.00 RUB), TMK (-1.13 Prozent auf 233.14 RUB), Surgutneftegas Pref (-1.05 Prozent auf 55.10 RUB) und Bashneft Pref (-0.98 Prozent auf 1’625.00 RUB).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im RTS auf

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 55’785’140’000 Aktien gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6.497 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die RTS-Titel auf

Unter den RTS-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 49.45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gazprom PJSC-Aktie zu erwarten.

