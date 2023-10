Pluszeichen in Moskau: RTS beginnt Sitzung im Plus

Am Dienstag tendiert der RTS um 09:00 Uhr via MICEX 0.21 Prozent stärker bei 1’096.69 Punkten. An der Börse sind die im RTS enthaltenen Werte damit 7.634 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der RTS 0.722 Prozent fester bei 1’102.27 Punkten, nach 1’094.37 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1’103.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 1’095.08 Einheiten.

RTS-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der RTS 1’007.58 Punkte auf. Der RTS wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 1’057.43 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wies der RTS 1’111.68 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 13.87 Prozent zu Buche. Bei 1’107.08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900.08 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Polymetal (+ 1.11 Prozent auf 553.80 RUB), Mvideo PJSC (+ 0.16 Prozent auf 193.70 RUB), ALROSA (+ 0.07 Prozent auf 70.08 RUB), PIK (+ 0.03 Prozent auf 722.20 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (+ 0.00 Prozent auf 72.30 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen Mechel (-1.76 Prozent auf 271.95 RUB), LSR (-1.73 Prozent auf 680.80 RUB), Bashneft Pref (-1.38 Prozent auf 1’578.00 RUB), VSMPO-AVISMA (-1.03 Prozent auf 40’260.00 RUB) und Bashneft (-0.94 Prozent auf 2’047.50 RUB).

RTS-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im RTS mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 11’652’070’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie sticht im RTS mit einer Marktkapitalisierung von 6.455 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der RTS-Titel

In diesem Jahr weist die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Gazprom PJSC lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 49.45 Prozent.

Redaktion finanzen.ch