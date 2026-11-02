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02.11.2026 12:26:34
Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag
Am Montag herrscht in London ein ruhiger Handel.
Am Montag legt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.07 Prozent auf 10’737.52 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.262 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.003 Prozent auf 10’729.46 Punkte an der Kurstafel, nach 10’729.78 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’684.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10’748.95 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’868.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 9’717.25 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.90 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 3.17 Prozent auf 10.73 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2.88 Prozent auf 4.14 GBP), Weir Group (+ 2.82 Prozent auf 26.28 GBP), Kingfisher (+ 2.62 Prozent auf 3.61 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2.55 Prozent auf 0.94 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ithaca Energy (-2.25 Prozent auf 2.96 GBP), Bank of Georgia Group (-2.08 Prozent auf 117.80 GBP), Endeavour Mining (-1.62 Prozent auf 36.76 GBP), BP (-1.59 Prozent auf 6.17 GBP) und Vodafone Group (-1.22 Prozent auf 1.18 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 58’049’909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274.828 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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