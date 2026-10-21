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21.10.2026 17:58:17
Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone
Wenig verändert zeigte sich der FTSE 100 zum Handelsende.
Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 10’752.88 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.258 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent stärker bei 10’733.25 Punkten, nach 10’733.00 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’775.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’703.95 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.19 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’739.01 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 10’585.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’426.99 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.06 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 3.64 Prozent auf 51.20 GBP), Bank of Georgia Group (+ 3.08 Prozent auf 127.00 GBP), Experian (+ 2.65 Prozent auf 29.86 GBP), ConvaTec (+ 1.95 Prozent auf 2.40 GBP) und BP (+ 1.87 Prozent auf 6.17 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Aberdeen Group (-4.09 Prozent auf 2.25 GBP), 3i (-3.93 Prozent auf 23.25 GBP), Burberry (-2.37 Prozent auf 10.72 GBP), Fresnillo (-2.12 Prozent auf 26.32 GBP) und Antofagasta (-2.07 Prozent auf 32.24 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 68’443’747 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 285.420 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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