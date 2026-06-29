Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich fester

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.01 Prozent stärker bei 10’508.95 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.119 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.002 Prozent tiefer bei 10’507.83 Punkten in den Montagshandel, nach 10’508.02 Punkten am Vortag.

Bei 10’521.03 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’473.07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’409.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’967.35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der FTSE 100 8’798.91 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.61 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 3.50 Prozent auf 112.50 GBP), Entain (+ 1.87 Prozent auf 5.89 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1.81 Prozent auf 16.83 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.70 Prozent auf 14.35 GBP) und Computacenter (+ 1.69 Prozent auf 43.26 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Babcock International (-3.54 Prozent auf 9.37 GBP), Endeavour Mining (-3.45 Prozent auf 37.19 GBP), Persimmon (-1.98 Prozent auf 10.88 GBP), Fresnillo (-1.92 Prozent auf 28.13 GBP) und International Consolidated Airlines (-1.87 Prozent auf 4.74 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’378’744 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 283.293 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch