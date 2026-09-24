Pluszeichen in London: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:40 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.16 Prozent aufwärts auf 10’722.60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.188 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.002 Prozent fester bei 10’705.47 Punkten, nach 10’705.26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’732.90 Punkte, das Tagestief hingegen 10’666.91 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0.596 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’854.32 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’461.63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’250.43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.75 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 3.40 Prozent auf 0.77 GBP), BP (+ 2.21 Prozent auf 5.70 GBP), Ithaca Energy (+ 1.86 Prozent auf 2.96 GBP), J Sainsbury (+ 1.80 Prozent auf 3.40 GBP) und BAT (+ 1.76 Prozent auf 42.72 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Standard Life (-4.21 Prozent auf 8.87 GBP), Computacenter (-3.65 Prozent auf 52.80 GBP), Rentokil Initial (-3.59 Prozent auf 3.12 GBP), Kingfisher (-3.07 Prozent auf 3.29 GBP) und StJamess Place (-2.23 Prozent auf 10.73 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 45’761’872 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 301.023 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch