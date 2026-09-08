Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt im Plus

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.09 Prozent höher bei 10’831.51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.550 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’822.26 Punkte an der Kurstafel, nach 10’822.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’778.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’848.18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 10’901.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’373.20 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Wert von 9’221.44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.85 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 5.18 Prozent auf 41.00 GBP), Glencore (+ 4.09 Prozent auf 6.29 GBP), Anglo American (+ 3.25 Prozent auf 43.26 GBP), Halma (+ 3.02 Prozent auf 37.58 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 2.90 Prozent auf 46.10 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Computacenter (-5.27 Prozent auf 53.05 GBP), Games Workshop Group (-2.50 Prozent auf 179.40 GBP), GSK (-1.90 Prozent auf 18.03 GBP), ConvaTec (-1.85 Prozent auf 2.23 GBP) und Sage (-1.60 Prozent auf 10.17 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 34’086’446 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 631.640 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch