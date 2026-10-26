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26.10.2026 09:28:10
Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Start
Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.
Am Montag gewinnt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.23 Prozent auf 10’714.89 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.232 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.005 Prozent höher bei 10’690.94 Punkten, nach 10’690.36 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’719.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’689.94 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10’695.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’736.23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’645.62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.68 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 6.58 Prozent auf 48.92 GBP), IG Group (+ 3.04 Prozent auf 9.65 GBP), Fresnillo (+ 2.64 Prozent auf 23.70 GBP), Antofagasta (+ 2.49 Prozent auf 31.24 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2.17 Prozent auf 164.60 USD). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Experian (-1.61 Prozent auf 30.58 GBP), Sage (-1.14 Prozent auf 11.74 GBP), Smith Nephew (-1.00 Prozent auf 11.42 GBP), BP (-0.96 Prozent auf 6.32 GBP) und BT Group (-0.94 Prozent auf 2.10 GBP) unter Druck.
Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’232’465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276.121 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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