Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Start

Um 09:10 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.39 Prozent auf 7’490.66 Punkte zu. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.318 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 7’461.93 Punkten, nach 7’461.93 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7’461.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’496.63 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7’697.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 7’402.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 7’770.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2.99 Prozent zurück. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 7’764.37 Punkten. 7’404.08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 4.39 Prozent auf 5.76 GBP), Entain (+ 4.17 Prozent auf 9.55 GBP), Barclays (+ 2.67 Prozent auf 1.45 GBP), Segro (+ 2.46 Prozent auf 8.49 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1.96 Prozent auf 0.44 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Sage (-1.69 Prozent auf 11.33 GBP), GSK (-0.75 Prozent auf 15.52 GBP), SSE (-0.60 Prozent auf 17.47 GBP), Severn Trent (-0.52 Prozent auf 24.84 GBP) und HSBC (-0.39 Prozent auf 5.91 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’123’072 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 189.872 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.22 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch