Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 1.55 Prozent aufwärts auf 10’588.67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.161 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.008 Prozent auf 10’426.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’426.94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’425.37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’595.91 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 2.35 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’767.33 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 10’878.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’691.58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.41 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Babcock International (+ 6.21 Prozent auf 10.87 GBP), Endeavour Mining (+ 4.62 Prozent auf 32.81 GBP), Fresnillo (+ 4.53 Prozent auf 21.70 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4.25 Prozent auf 120.20 GBP) und Glencore (+ 3.92 Prozent auf 4.49 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Imperial Brands (-2.51 Prozent auf 29.54 GBP), Metlen Energy Metals (-1.97 Prozent auf 39.90 EUR), Severn Trent (-1.27 Prozent auf 32.64 GBP), Land Securities Group (-1.05 Prozent auf 6.90 GBP) und Tesco (-0.40 Prozent auf 5.46 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’480’915 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257.999 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch