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Index-Performance im Fokus 26.10.2026 12:26:28

Pluszeichen in London: FTSE 100 auf grünem Terrain

Pluszeichen in London: FTSE 100 auf grünem Terrain

Der FTSE 100 gewinnt derzeit an Fahrt.

Shell
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.44 Prozent fester bei 10’737.48 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.232 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.005 Prozent auf 10’690.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’690.36 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’689.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’748.80 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 10’695.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10’736.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 9’645.62 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.90 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 9.69 Prozent auf 50.35 GBP), Babcock International (+ 3.92 Prozent auf 9.76 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3.41 Prozent auf 166.60 USD), Melrose Industries (+ 3.27 Prozent auf 4.67 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 3.22 Prozent auf 4.07 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Experian (-2.41 Prozent auf 30.33 GBP), BP (-2.18 Prozent auf 6.25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.64 Prozent auf 39.67 GBP), SSE (-1.45 Prozent auf 24.85 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0.90 Prozent auf 94.24 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 10’027’231 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 276.121 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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