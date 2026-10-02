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FTSE 100 aktuell 02.10.2026 12:26:39

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain

Der FTSE 100 wagt sich am Freitagmittagnicht aus der Reserve.

SSE
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Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.17 Prozent auf 10’446.42 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.171 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.000 Prozent auf 10’428.23 Punkte an der Kurstafel, nach 10’428.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’425.84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’503.15 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 2.33 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’756.45 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 10’652.87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9’427.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.98 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell BT Group (+ 4.01 Prozent auf 1.99 GBP), Halma (+ 2.36 Prozent auf 35.46 GBP), Vodafone Group (+ 2.14 Prozent auf 1.27 GBP), Balfour Beatty (+ 1.96 Prozent auf 9.38 GBP) und Pershing Square (+ 1.65 Prozent auf 36.96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil IG Group (-22.64 Prozent auf 9.89 GBP), Standard Chartered (-2.34 Prozent auf 21.66 GBP), Intermediate Capital Group (-2.01 Prozent auf 17.59 GBP), Bank of Georgia Group (-1.99 Prozent auf 132.70 GBP) und SSE (-1.42 Prozent auf 24.38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 41’827’074 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301.347 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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