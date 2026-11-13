FTSE 100 998185 / GB0001383545
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13.11.2026 17:58:11
Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen
Der FTSE 100 performte am Abend positiv.
Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0.36 Prozent stärker bei 10’902.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.292 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.002 Prozent stärker bei 10’863.28 Punkten in den Freitagshandel, nach 10’863.09 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’836.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’910.59 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2.15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’650.33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’772.67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’807.68 Punkte.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.56 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 3.81 Prozent auf 1.61 GBP), Aviva (+ 3.41 Prozent auf 7.65 GBP), Associated British Foods (+ 2.34 Prozent auf 20.53 GBP), Auto Trader Group (+ 1.91 Prozent auf 5.77 GBP) und J Sainsbury (+ 1.76 Prozent auf 3.53 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil 3i (-2.40 Prozent auf 26.45 GBP), Antofagasta (-2.24 Prozent auf 31.45 GBP), Computacenter (-1.93 Prozent auf 48.78 GBP), Weir Group (-1.68 Prozent auf 23.48 GBP) und Anglo American (-1.65 Prozent auf 37.65 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 87’863’109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 277.771 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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