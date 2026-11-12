DAX 40 998032 / DE0008469008
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12.11.2026 09:28:26
Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX
Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.00 Prozent höher bei 26’929.86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.929 Prozent fester bei 26’910.57 Punkten in den Handel, nach 26’662.77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’905.05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’941.83 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 4.32 Prozent zu. Der DAX wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 25’277.68 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26’331.07 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der DAX noch bei 24’381.46 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9.74 Prozent. Bei 26’941.83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens (+ 4.53 Prozent auf 289.55 EUR), Zalando (+ 3.03 Prozent auf 28.59 EUR), Merck (+ 2.94 Prozent auf 156.05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.07 Prozent auf 581.20 EUR) und Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3.74 Prozent auf 50.17 EUR), Siemens Energy (-1.02 Prozent auf 131.40 EUR), Brenntag SE (-0.81 Prozent auf 58.94 EUR), Commerzbank (-0.42 Prozent auf 39.99 EUR) und Deutsche Bank (-0.42 Prozent auf 33.51 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 639’435 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.07 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Deutsche Bank am 12.11.2026
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