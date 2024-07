Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Am Mittwoch bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 1.22 Prozent fester bei 25’431.80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 249.510 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.012 Prozent stärker bei 25’128.90 Punkten in den Handel, nach 25’125.84 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25’128.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25’449.18 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.995 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26’963.49 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 03.04.2024, einen Wert von 27’057.48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der MDAX mit 27’692.90 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 5.24 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27’641.56 Punkten. Bei 24’942.65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.10 Prozent auf 114.80 EUR), HelloFresh (+ 4.82 Prozent auf 5.43 EUR), thyssenkrupp (+ 3.82 Prozent auf 4.24 EUR), EVOTEC SE (+ 3.75 Prozent auf 9.55 EUR) und Nordex (+ 3.46 Prozent auf 11.96 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil RATIONAL (-1.35 Prozent auf 765.50 EUR), Gerresheimer (-1.26 Prozent auf 98.00 EUR), K+S (-0.87 Prozent auf 12.47 EUR), WACKER CHEMIE (-0.72 Prozent auf 103.00 EUR) und Talanx (-0.70 Prozent auf 71.25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’372’217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 19.380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16.87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch