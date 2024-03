Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 1.45 Prozent auf 3’418.73 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 517.110 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.053 Prozent auf 3’371.69 Punkte an der Kurstafel, nach 3’369.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’423.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’371.69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 1.11 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’339.51 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 3’325.64 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 3’238.09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2.83 Prozent nach oben. Bei 3’490.44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’187.26 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 6.31 Prozent auf 22.24 EUR), Nordex (+ 4.90 Prozent auf 11.99 EUR), JENOPTIK (+ 4.74 Prozent auf 30.04 EUR), Siltronic (+ 3.76 Prozent auf 86.90 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.36 Prozent auf 26.15 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-3.57 Prozent auf 21.08 EUR), EVOTEC SE (-2.55 Prozent auf 13.36 EUR), freenet (-1.41 Prozent auf 25.14 EUR), Nagarro SE (-1.20 Prozent auf 73.80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.03 Prozent auf 115.80 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’628’551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 202.210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch