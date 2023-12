Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0.37 Prozent auf 3’211.14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 481.375 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.218 Prozent höher bei 3’206.14 Punkten, nach 3’199.16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’206.14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3’216.04 Einheiten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.130 Prozent aufwärts. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 06.11.2023, bei 2’942.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’129.36 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 3’048.21 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 10.48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’350.46 Punkte. 2’788.38 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 1.75 Prozent auf 36.54 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.26 Prozent auf 82.08 EUR), Nagarro SE (+ 1.22 Prozent auf 83.00 EUR), Nemetschek SE (+ 1.15 Prozent auf 77.54 EUR) und SAP SE (+ 0.91 Prozent auf 148.48 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.73 Prozent auf 30.05 EUR), ADTRAN (-0.98 Prozent auf 6.04 USD), MorphoSys (-0.87 Prozent auf 27.31 EUR), QIAGEN (-0.66 Prozent auf 37.89 EUR) und Kontron (-0.37 Prozent auf 21.48 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 580’389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 171.150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die SMA Solar-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch