Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.93 Prozent auf 3’216.69 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 484.857 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.005 Prozent höher bei 3’187.35 Punkten, nach 3’187.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3’187.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’226.73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 22.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’423.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’304.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Stand von 3’275.04 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 3.25 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’490.44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’175.55 Punkten erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 9.34 Prozent auf 36.30 EUR), United Internet (+ 3.68 Prozent auf 21.44 EUR), EVOTEC SE (+ 3.32 Prozent auf 13.70 EUR), Nordex (+ 2.86 Prozent auf 12.58 EUR) und SMA Solar (+ 2.70 Prozent auf 47.20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-2.85 Prozent auf 76.80 EUR), Infineon (-1.10 Prozent auf 29.81 EUR), CompuGroup Medical SE (-0.48 Prozent auf 29.08 EUR), PNE (-0.30 Prozent auf 13.26 EUR) und ATOSS Software (+ 0.00 Prozent auf 240.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 9’702’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 193.526 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

