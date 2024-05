Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels freundlich

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.84 Prozent auf 3’293.59 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 497.971 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.006 Prozent auf 3’266.40 Punkte an der Kurstafel, nach 3’266.22 Punkten am Vortag.

Bei 3’295.42 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’263.55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 3’371.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3’392.95 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 3’280.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0.932 Prozent nach unten. Bei 3’490.44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’175.55 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5.71 Prozent auf 47.20 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2.76 Prozent auf 39.42 EUR), Energiekontor (+ 2.54) Prozent auf 66.30 EUR), Infineon (+ 2.50 Prozent auf 32.22 EUR) und United Internet (+ 2.41 Prozent auf 22.94 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-1.75 Prozent auf 13.49 EUR), Kontron (-1.66 Prozent auf 19.00 EUR), EVOTEC SE (-1.59 Prozent auf 9.63 EUR), SMA Solar (-1.22 Prozent auf 49.44 EUR) und QIAGEN (-0.79 Prozent auf 39.63 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’340’902 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 199.269 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die 1&1-Aktie weist mit 8.88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.23 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch