TecDAX 1548840 / DE0007203275
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09.11.2026 15:58:15
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester
Der TecDAX entwickelt sich am Montag positiv.
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0.87 Prozent auf 4’039.79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 571.413 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.145 Prozent fester bei 4’010.87 Punkten, nach 4’005.07 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’004.99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’049.38 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der TecDAX bei 3’978.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’068.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’465.60 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.46 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6.43 Prozent auf 203.50 EUR), Infineon (+ 5.30 Prozent auf 48.18 EUR), HENSOLDT (+ 4.86 Prozent auf 81.20 EUR), Siltronic (+ 3.38 Prozent auf 52.05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3.33 Prozent auf 118.00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil TeamViewer (-4.12 Prozent auf 4.84 EUR), Siemens Healthineers (-3.11 Prozent auf 43.27 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.12 Prozent auf 34.22 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.76 Prozent auf 25.66 EUR) und Bechtle (-1.44 Prozent auf 32.94 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’211’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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