Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.04 Prozent höher bei 4’066.81 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 568.669 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0.127 Prozent fester bei 4’070.52 Punkten, nach 4’065.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’063.07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’072.04 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0.857 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 3’777.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’958.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’755.17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.21 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 1.87 Prozent auf 39.22 EUR), Infineon (+ 1.66 Prozent auf 56.33 EUR), AIXTRON SE (+ 1.61 Prozent auf 37.91 EUR), Siltronic (+ 1.59 Prozent auf 82.95 EUR) und JENOPTIK (+ 1.04 Prozent auf 38.88 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-1.76 Prozent auf 88.40 EUR), QIAGEN (-1.69 Prozent auf 38.08 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.18 Prozent auf 31.76 EUR), Siemens Healthineers (-0.75 Prozent auf 39.51 EUR) und SAP SE (-0.67 Prozent auf 184.40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 209’792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214.566 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8.51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch