Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0.11 Prozent auf 18’219.23 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91.387 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.273 Prozent auf 18’248.32 Punkte an der Kurstafel, nach 18’198.60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18’214.36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’250.30 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.203 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’345.72 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 18’098.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’278.22 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.98 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Ottobock (+ 4.00 Prozent auf 52.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.37 Prozent auf 10.80 EUR), KWS SAAT SE (+ 2.22 Prozent auf 69.00 EUR), SFC Energy (+ 2.01 Prozent auf 17.26 EUR) und Medios (+ 1.96 Prozent auf 10.40 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SAF-HOLLAND SE (-3.20 Prozent auf 21.15 EUR), Vossloh (-2.60 Prozent auf 50.60 EUR), TeamViewer (-1.67 Prozent auf 7.34 EUR), GFT SE (-1.41 Prozent auf 27.90 EUR) und EVOTEC SE (-1.13 Prozent auf 2.81 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die SGL Carbon SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 53’792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch