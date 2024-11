Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.29 Prozent höher bei 13’445.21 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94.498 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.309 Prozent fester bei 13’447.24 Punkten in den Montagshandel, nach 13’405.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13’434.56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’452.61 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 18.10.2024, bei 14’013.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der SDAX 13’869.54 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13’209.91 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.72 Prozent. Bei 15’337.24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’940.72 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell RENK (+ 3.38 Prozent auf 19.50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2.67 Prozent auf 0.96 EUR), Salzgitter (+ 2.35 Prozent auf 18.32 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.27 Prozent auf 7.66 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2.07 Prozent auf 13.78 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-1.43 Prozent auf 10.32 EUR), IONOS (-1.30 Prozent auf 22.70 EUR), METRO (St) (-1.26 Prozent auf 4.31 EUR), Grand City Properties (-1.17 Prozent auf 11.84 EUR) und MLP SE (-0.85 Prozent auf 5.86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 356’877 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9.308 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

