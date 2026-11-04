Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:40 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1.78 Prozent stärker bei 18’336.93 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.982 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.104 Prozent tiefer bei 17’998.40 Punkten, nach 18’017.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’336.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’996.29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1.47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SDAX 18’194.70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der SDAX noch bei 18’639.43 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 16’280.97 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.65 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 9.22 Prozent auf 55.70 EUR), Hypoport SE (+ 7.19 Prozent auf 85.75 EUR), Grand City Properties (+ 6.78 Prozent auf 7.56 EUR), OHB SE (+ 6.15 Prozent auf 224.50 EUR) und HelloFresh (+ 6.08 Prozent auf 2.93 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PVA TePla (-4.18 Prozent auf 30.28 EUR), NORMA Group SE (-3.08 Prozent auf 15.12 EUR), SGL Carbon SE (-1.99 Prozent auf 4.92 EUR), Adtran Networks SE (-1.83 Prozent auf 21.50 EUR) und Vincorion (-1.37 Prozent auf 18.41 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’418’336 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.139 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.70 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch