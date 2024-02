Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:40 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0.27 Prozent auf 13’791.52 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 114.492 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.562 Prozent stärker bei 13’831.35 Punkten in den Freitagshandel, nach 13’754.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13’791.07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’909.86 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.231 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2024, den Wert von 13’821.19 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 12’666.39 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 13’500.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 0.215 Prozent zu Buche. 14’067.87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’230.25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 4.92 Prozent auf 42.62 EUR), PVA TePla (+ 4.57 Prozent auf 21.98 EUR), adesso SE (+ 3.91 Prozent auf 101.00 EUR), SFC Energy (+ 3.60 Prozent auf 17.84 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2.28 Prozent auf 8.09 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-2.51 Prozent auf 6.29 EUR), SCHOTT Pharma (-2.19 Prozent auf 35.80 EUR), Drägerwerk (-2.01 Prozent auf 46.30 EUR), Elmos Semiconductor (-1.83 Prozent auf 64.40 EUR) und ADTRAN (-1.79 Prozent auf 6.58 USD).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 514’155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11.360 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.68 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

