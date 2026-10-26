Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1.38 Prozent höher bei 18’356.37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.186 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.262 Prozent stärker bei 18’154.09 Punkten, nach 18’106.58 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18’446.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’154.09 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18’124.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’229.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 17’371.36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.77 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 8.71 Prozent auf 94.90 EUR), OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 225.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6.60 Prozent auf 11.30 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 6.18 Prozent auf 49.80 EUR) und Mutares (+ 5.61 Prozent auf 30.10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-4.66 Prozent auf 2.94 EUR), Hypoport SE (-2.81 Prozent auf 81.35 EUR), pbb (-2.47 Prozent auf 2.76 EUR), 1&1 (-2.28 Prozent auf 23.55 EUR) und tonies (-2.28 Prozent auf 13.74 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’019’943 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5.107 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch