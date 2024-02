Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Am Freitag notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.49 Prozent höher bei 16’942.11 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.712 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.704 Prozent auf 16’977.75 Punkte an der Kurstafel, nach 16’859.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17’004.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’927.16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.099 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2024, den Wert von 16’769.36 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 15’143.60 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.02.2023, den Stand von 15’509.19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1.03 Prozent aufwärts. Bei 17’004.55 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. 16’345.02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Porsche (+ 4.73 Prozent auf 82.42 EUR), Zalando (+ 4.31 Prozent auf 19.13 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2.76 Prozent auf 47.36 EUR), Deutsche Bank (+ 2.57 Prozent auf 12.71 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.46 Prozent auf 64.63 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2.07 Prozent auf 331.80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2.04 Prozent auf 27.92 EUR), EON SE (-2.03 Prozent auf 12.30 EUR), Siemens Healthineers (-2.03 Prozent auf 53.06 EUR) und Fresenius SE (-1.74 Prozent auf 25.48 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 9’331’585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188.088 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2.81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.85 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch