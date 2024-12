Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1.29 Prozent stärker bei 26’792.91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 257.114 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.245 Prozent stärker bei 26’515.29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’450.55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26’515.29 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’810.95 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1.82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2024, stand der MDAX bei 26’417.99 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, bei 25’296.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, lag der MDAX-Kurs bei 26’370.25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0.169 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27’641.56 Punkten. Bei 23’476.10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HUGO BOSS (+ 9.75 Prozent auf 37.95 EUR), Befesa (+ 4.07 Prozent auf 22.00 EUR), Stabilus SE (+ 3.98 Prozent auf 34.00 EUR), Delivery Hero (+ 3.94 Prozent auf 34.03 EUR) und Nemetschek SE (+ 3.59 Prozent auf 102.50 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen CTS Eventim (-2.83 Prozent auf 84.20 EUR), LANXESS (-2.39 Prozent auf 25.77 EUR), Lufthansa (-1.84 Prozent auf 6.29 EUR), Nordex (-1.31 Prozent auf 11.26 EUR) und Gerresheimer (-0.79 Prozent auf 75.20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’321’889 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 20.839 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die thyssenkrupp-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 16.39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

