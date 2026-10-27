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27.10.2026 15:58:13
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
Der MDAX entwickelt sich am Dienstagnachmittag positiv.
Am Dienstag legt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.39 Prozent auf 30’407.16 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 334.775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.116 Prozent schwächer bei 30’252.46 Punkten in den Handel, nach 30’287.68 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’111.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’433.37 Punkten lag.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31’031.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der MDAX 32’106.50 Punkte auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 30’140.88 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1.85 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 5.13 Prozent auf 47.10 EUR), thyssenkrupp (+ 3.65 Prozent auf 14.62 EUR), Porsche vz (+ 3.63) Prozent auf 42.83 EUR), flatexDEGIRO (+ 3.51 Prozent auf 24.18 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.58 Prozent auf 127.20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.60 Prozent auf 49.42 EUR), DEUTZ (-2.53 Prozent auf 10.03 EUR), PUMA SE (-2.39 Prozent auf 24.86 EUR), United Internet (-1.09 Prozent auf 23.56 EUR) und TRATON (-1.09 Prozent auf 32.76 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’568’870 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.039 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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