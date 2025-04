Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert im Plus

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.20 Prozent auf 27’203.53 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 278.480 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.091 Prozent auf 27’123.69 Punkte an der Kurstafel, nach 27’148.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 27’232.70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’994.01 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 28’783.60 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.01.2025, einen Stand von 26’055.92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26’289.73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.77 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 30’505.59 Punkte. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 6.13 Prozent auf 6.79 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.33 Prozent auf 59.05 EUR), PUMA SE (+ 3.30 Prozent auf 21.30 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1.79 Prozent auf 22.75 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1.76 Prozent auf 20.80 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.56 Prozent auf 122.00 EUR), RATIONAL (-2.42 Prozent auf 706.50 EUR), Nemetschek SE (-2.06 Prozent auf 104.50 EUR), TeamViewer (-1.67 Prozent auf 12.36 EUR) und Nordex (-1.38 Prozent auf 15.76 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’568’249 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25.100 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

2025 hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch