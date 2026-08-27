thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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27.08.2026 17:58:10
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
Der MDAX machte schlussendlich Gewinne.
Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.15 Prozent fester bei 32’894.03 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356.874 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 32’518.68 Punkte an der Kurstafel, nach 32’521.35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’518.68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’919.74 Zählern.
MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2.57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’106.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der MDAX bei 33’009.45 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 30’482.93 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9.85 Prozent auf 71.40 EUR), United Internet (+ 5.75 Prozent auf 26.84 EUR), Bilfinger SE (+ 5.37 Prozent auf 84.35 EUR), IONOS (+ 5.09 Prozent auf 35.12 EUR) und Porsche vz (+ 4.55 Prozent auf 45.22 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2.25 Prozent auf 2.00 EUR), AUTO1 (-1.88 Prozent auf 21.98 EUR), LANXESS (-1.55 Prozent auf 13.95 EUR), Fraport (-1.45 Prozent auf 64.70 EUR) und TUI (-1.10 Prozent auf 7.19 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3’298’530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38.658 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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15:58
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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26.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
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26.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
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26.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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