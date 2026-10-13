SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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13.10.2026 09:28:16
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker
Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.
Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.34 Prozent höher bei 25’341.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’231.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’367.00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’570.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’980.00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 24’427.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.15 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 3.30 Prozent auf 96.34 EUR), adidas (+ 2.07 Prozent auf 152.70 EUR), Henkel vz (+ 1.91 Prozent auf 76.76 EUR), Zalando (+ 1.86 Prozent auf 24.59 EUR) und Vonovia SE (+ 1.83 Prozent auf 16.70 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-4.70 Prozent auf 54.53 EUR), Siemens Energy (-2.41 Prozent auf 143.24 EUR), HOCHTIEF (-1.42 Prozent auf 388.80 EUR), MTU Aero Engines (-0.63 Prozent auf 348.50 EUR) und Rheinmetall (-0.42 Prozent auf 958.20 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 565’949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.18 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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