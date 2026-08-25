Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.23 Prozent stärker bei 26’178.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’119.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’236.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’068.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’399.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’279.00 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.56 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 1.96 Prozent auf 55.22 EUR), Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 151.20 EUR), Airbus SE (+ 1.31) Prozent auf 205.50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.05 Prozent auf 356.70 EUR) und Scout24 (+ 0.90 Prozent auf 78.15 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil QIAGEN (-1.85 Prozent auf 35.73 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.72 Prozent auf 44.73 EUR), BMW (-0.69 Prozent auf 57.92 EUR) und Siemens Healthineers (-0.62 Prozent auf 40.14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 216’689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217.128 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch