Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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14.10.2026 15:58:33
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne
Am Mittwochnachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.33 Prozent stärker bei 25’390.00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’282.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’447.00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’505.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’040.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Wert von 24’286.00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.35 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 3.47 Prozent auf 361.20 EUR), Rheinmetall (+ 3.00 Prozent auf 982.00 EUR), Merck (+ 2.80 Prozent auf 141.45 EUR), Airbus SE (+ 2.62 Prozent auf 191.30 EUR) und Bayer (+ 2.49 Prozent auf 45.25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Zalando (-1.85 Prozent auf 23.93 EUR), Siemens Energy (-1.72 Prozent auf 140.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.66 Prozent auf 67.72 EUR), RWE (-0.84 Prozent auf 58.74 EUR) und Hannover Rück (-0.59 Prozent auf 267.80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’960’561 Aktien gehandelt. Mit 224.446 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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