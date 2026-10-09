Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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|LUS-DAX-Marktbericht
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09.10.2026 09:28:18
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone
Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.
Um 09:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.17 Prozent aufwärts auf 25’034.00 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24’956.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’036.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der LUS-DAX bei 25’524.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’106.00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Stand von 24’621.00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1.91 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2.99 Prozent auf 190.14 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.83 Prozent auf 143.75 EUR), Zalando (+ 2.24 Prozent auf 23.32 EUR), QIAGEN (+ 1.90 Prozent auf 40.33 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.83 Prozent auf 350.00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Telekom (-7.12 Prozent auf 24.92 EUR), Rheinmetall (-1.02 Prozent auf 925.40 EUR), Scout24 (-0.07 Prozent auf 71.20 EUR), Airbus SE (+ 0.02 Prozent auf 187.36 EUR) und Infineon (+ 0.37 Prozent auf 59.12 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’802’269 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 216.551 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
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08.10.26
|VW: Audi-Boss zieht Schlechtwetterklausel für Gespräche über Sparmassnahmen (Spiegel Online)
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08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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