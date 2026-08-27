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LUS-DAX-Entwicklung 27.08.2026 12:26:20

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Derzeit legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Siemens Energy
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Um 12:24 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.19 Prozent auf 26’362.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’281.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’383.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 25’475.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25’230.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 24’015.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.31 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4.02 Prozent auf 57.41 EUR), Rheinmetall (+ 3.57 Prozent auf 1’179.40 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 155.40 EUR), adidas (+ 1.59 Prozent auf 153.10 EUR) und BMW (+ 1.49 Prozent auf 58.54 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1.66 Prozent auf 28.45 EUR), Heidelberg Materials (-1.58 Prozent auf 168.00 EUR), Continental (-1.48 Prozent auf 69.24 EUR), Henkel vz (-1.47 Prozent auf 75.24 EUR) und Commerzbank (-1.39 Prozent auf 40.36 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’738’571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 217.665 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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