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06.10.2026 15:58:13
Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX
Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.
Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.47 Prozent fester bei 25’438.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’296.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’522.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der LUS-DAX 26’052.00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’826.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’453.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.55 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 4.15 Prozent auf 141.70 EUR), QIAGEN (+ 3.63 Prozent auf 41.65 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.62 Prozent auf 38.43 EUR), Brenntag SE (+ 2.49 Prozent auf 60.82 EUR) und SAP SE (+ 2.32 Prozent auf 189.34 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-3.18 Prozent auf 949.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.12 Prozent auf 26.53 EUR), Airbus SE (-0.74 Prozent auf 187.76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.41 Prozent auf 68.26 EUR) und RWE (-0.34 Prozent auf 58.40 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’968’975 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.65 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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