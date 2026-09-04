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Marktbericht 04.09.2026 09:28:15

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus

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DAX-Handel am Morgen.

Siemens Healthineers
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Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.01 Prozent auf 26’004.88 Punkte zu. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.153 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.067 Prozent auf 25’985.86 Punkte an der Kurstafel, nach 26’003.32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26’019.03 Punkte, das Tagestief hingegen 25’958.70 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.74 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der DAX bei 26’202.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24’944.95 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 23’770.33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.97 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.63 Prozent auf 80.66 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.21 Prozent auf 39.28 EUR), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 187.24 EUR), QIAGEN (+ 0.87 Prozent auf 37.80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.83 Prozent auf 164.95 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil BASF (-1.25 Prozent auf 52.84 EUR), Daimler Truck (-1.03 Prozent auf 45.16 EUR), Brenntag SE (-0.95 Prozent auf 60.60 EUR), Commerzbank (-0.84 Prozent auf 41.25 EUR) und Hannover Rück (-0.84 Prozent auf 261.20 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 563’784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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