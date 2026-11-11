Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch springt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.73 Prozent auf 26’538.92 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.177 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.05 Prozent auf 26’623.34 Punkte an der Kurstafel, nach 26’347.45 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’659.42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’491.77 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 2.80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’087.27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der DAX mit 26’391.42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der DAX noch bei 24’088.06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.15 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’692.90 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 7.98 Prozent auf 129.40 EUR), Infineon (+ 4.85 Prozent auf 51.43 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.67 Prozent auf 59.72 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.23 Prozent auf 69.32 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.22 Prozent auf 324.70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-5.43 Prozent auf 807.00 EUR), Brenntag SE (-3.15 Prozent auf 59.66 EUR), Zalando (-1.56 Prozent auf 27.80 EUR), EON SE (-1.46 Prozent auf 18.87 EUR) und Commerzbank (-1.15 Prozent auf 39.71 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’143’978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238.952 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5.66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch