DAX 40 998032 / DE0008469008
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12.11.2026 15:58:13
Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
Der DAX verzeichnet aktuell Kursgewinne.
Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent stärker bei 26’776.31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.183 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.929 Prozent auf 26’910.57 Punkte an der Kurstafel, nach 26’662.77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 27’001.67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’682.37 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 3.72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’277.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der DAX noch bei 26’331.07 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24’381.46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.12 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.99 Prozent auf 586.40 EUR), Zalando (+ 2.16 Prozent auf 28.35 EUR), Allianz (+ 2.05 Prozent auf 473.10 EUR), Fresenius SE (+ 1.86 Prozent auf 53.80 EUR) und EON SE (+ 1.81 Prozent auf 19.16 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-2.98 Prozent auf 770.40 EUR), Merck (-2.94 Prozent auf 147.15 EUR), Brenntag SE (-2.19 Prozent auf 58.12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.84 Prozent auf 40.06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.24 Prozent auf 68.50 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’873’805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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