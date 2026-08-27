Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Am Donnerstag geht es im DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.23 Prozent auf 26’345.94 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.184 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.260 Prozent höher bei 26’354.37 Punkten, nach 26’285.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’368.85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’334.85 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.976 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der DAX bei 25’361.03 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 25’177.80 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Wert von 24’046.21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.36 Prozent aufwärts. Bei 26’573.50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2.38 Prozent auf 154.70 EUR), Infineon (+ 1.88 Prozent auf 56.23 EUR), SAP SE (+ 1.07 Prozent auf 181.94 EUR), RWE (+ 0.80 Prozent auf 57.96 EUR) und Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 1’147.40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-1.46 Prozent auf 168.20 EUR), Deutsche Telekom (-1.24 Prozent auf 28.57 EUR), QIAGEN (-1.16 Prozent auf 36.91 EUR), MTU Aero Engines (-1.15 Prozent auf 361.50 EUR) und Henkel vz (-1.00 Prozent auf 75.60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 488’878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217.665 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch