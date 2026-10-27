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27.10.2026 15:58:13
Pluszeichen in Frankfurt: Am Dienstagnachmittag Gewinne im DAX
Der DAX verbucht am Dienstag Zuwächse.
Um 15:41 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0.68 Prozent auf 25’582.88 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.093 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.161 Prozent auf 25’369.81 Punkte an der Kurstafel, nach 25’410.84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’590.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’340.21 Zählern.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25’408.64 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 25’361.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’308.78 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.25 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4.04 Prozent auf 128.14 EUR), Infineon (+ 3.67 Prozent auf 52.04 EUR), HOCHTIEF (+ 1.89 Prozent auf 378.00 EUR), Siemens (+ 1.57 Prozent auf 265.50 EUR) und Commerzbank (+ 1.26 Prozent auf 37.65 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.06 Prozent auf 40.11 EUR), Beiersdorf (-3.01 Prozent auf 80.58 EUR), Rheinmetall (-1.26 Prozent auf 1’021.20 EUR), BMW (-0.87 Prozent auf 57.24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.87 Prozent auf 68.72 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3’049’451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239.629 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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