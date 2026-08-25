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Index-Bewegung 25.08.2026 09:28:12

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

ABB
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Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.32 Prozent auf 5’498.43 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.297 Prozent auf 5’497.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’480.89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’506.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’497.17 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5’429.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’255.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’605.09 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10.92 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 151.20 EUR), Airbus SE (+ 1.31 Prozent auf 205.50 EUR), Rolls-Royce (+ 1.27 Prozent auf 15.19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1.10 Prozent auf 6.89 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 78.98 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-0.90 Prozent auf 186.50 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0.84 Prozent auf 87.66 GBP), BAT (-0.64 Prozent auf 41.67 GBP), GSK (-0.61 Prozent auf 18.79 GBP) und RELX (-0.60 Prozent auf 26.36 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 675’494 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 580.439 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.29 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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