Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
25.08.2026 09:28:12
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind
Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.
Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.32 Prozent auf 5’498.43 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.297 Prozent auf 5’497.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’480.89 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’506.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’497.17 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5’429.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’255.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’605.09 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10.92 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 151.20 EUR), Airbus SE (+ 1.31 Prozent auf 205.50 EUR), Rolls-Royce (+ 1.27 Prozent auf 15.19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1.10 Prozent auf 6.89 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 78.98 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-0.90 Prozent auf 186.50 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0.84 Prozent auf 87.66 GBP), BAT (-0.64 Prozent auf 41.67 GBP), GSK (-0.61 Prozent auf 18.79 GBP) und RELX (-0.60 Prozent auf 26.36 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 675’494 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 580.439 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.29 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
21.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.ch)
|
20.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’499.31
|0.34%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.