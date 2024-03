Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsende legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.26 Prozent auf 4’313.77 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0.311 Prozent stärker bei 4’316.00 Punkten in den Montagshandel, nach 4’302.61 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4’303.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’320.75 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 4’206.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’019.45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, notierte der STOXX 50 bei 3’924.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5.42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4’320.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.15 Prozent auf 429.70 EUR), SAP SE (+ 1.08 Prozent auf 175.22 EUR), National Grid (+ 0.43 Prozent auf 10.40 GBP), GSK (+ 0.36 Prozent auf 16.68 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.20 Prozent auf 40.82 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BASF (-1.84 Prozent auf 47.10 EUR), BAT (-1.73 Prozent auf 22.94 GBP), Diageo (-1.13 Prozent auf 29.30 GBP), Bayer (-0.88 Prozent auf 28.08 EUR) und HSBC (-0.82 Prozent auf 6.08 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 20’932’144 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 508.903 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die Bayer-Aktie hat mit 5.17 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10.22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch