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Index-Performance 28.08.2026 09:28:12

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch am Freitag aufwärts.

Siemens Energy
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Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.53 Prozent höher bei 5’470.35 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.295 Prozent auf 5’457.66 Punkte an der Kurstafel, nach 5’441.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’457.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’474.39 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0.221 Prozent zurück. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 5’439.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’186.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’581.75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1.16 Prozent auf 6.83 EUR), HSBC (+ 1.04 Prozent auf 15.20 GBP), Allianz (+ 0.94 Prozent auf 449.40 EUR), Siemens (+ 0.89 Prozent auf 289.50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.82 Prozent auf 518.60 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’166.00 EUR), BAT (-0.60 Prozent auf 41.27 GBP), RELX (-0.60 Prozent auf 26.52 GBP), Siemens Energy (-0.57 Prozent auf 149.38 EUR) und Unilever (-0.29 Prozent auf 47.38 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 561’453 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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