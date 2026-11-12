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12.11.2026 12:26:36
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester
Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.47 Prozent stärker bei 5’534.05 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’518.66 Zählern und damit 0.194 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’507.99 Punkte).
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’541.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’518.66 Punkten lag.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 3.04 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 5’340.04 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 5’527.02 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 4’881.94 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.64 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 3.30 Prozent auf 286.15 EUR), Rolls-Royce (+ 2.80 Prozent auf 13.80 GBP), Richemont (+ 2.22 Prozent auf 179.85 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.90 Prozent auf 580.20 EUR) und Novartis (+ 1.49 Prozent auf 134.72 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-0.76 Prozent auf 5.63 GBP), UBS (-0.53 Prozent auf 40.98 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.52 Prozent auf 36.52 GBP), Unilever (-0.43 Prozent auf 48.95 GBP) und Rio Tinto (-0.30 Prozent auf 63.66 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’350’268 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 524.554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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