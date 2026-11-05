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05.11.2026 09:28:21
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen
Der STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.
Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.30 Prozent stärker bei 5’471.39 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.224 Prozent auf 5’467.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’455.20 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’463.80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’472.70 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1.62 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 5’320.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’500.17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’771.97 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.37 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2.99 Prozent auf 177.25 CHF), Rio Tinto (+ 2.87 Prozent auf 63.79 GBP), Barclays (+ 2.40 Prozent auf 4.45 GBP), Rolls-Royce (+ 2.11 Prozent auf 12.89 GBP) und HSBC (+ 1.47 Prozent auf 13.38 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-16.34 Prozent auf 839.40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.84 Prozent auf 37.26 GBP), BP (-1.80 Prozent auf 5.61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.67 Prozent auf 69.28 CHF) und Deutsche Telekom (-1.42 Prozent auf 26.38 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2’354’163 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 533.804 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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