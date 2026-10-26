Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.68 Prozent fester bei 5’356.69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.156 Prozent auf 5’312.19 Punkte an der Kurstafel, nach 5’320.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’357.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’312.19 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’353.40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’429.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’783.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 5.19 Prozent auf 12.25 GBP), UniCredit (+ 4.27 Prozent auf 73.82 EUR), Siemens Energy (+ 4.21 Prozent auf 123.68 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.24 Prozent auf 69.30 CHF) und Rheinmetall (+ 2.16 Prozent auf 1’041.00 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-1.71 Prozent auf 6.28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.36 Prozent auf 39.78 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.22 Prozent auf 93.94 GBP), Deutsche Telekom (-1.18 Prozent auf 25.05 EUR) und Nestlé (-0.72 Prozent auf 83.10 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16’714’598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 542.360 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch